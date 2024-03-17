«التأمينات» تلزم المؤمن عليهم بتقديم بيان عند التحاقهم بأي عمل آخر

حدّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الضوابط التي يجب على المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص، الالتزام بها وتقديم بيان للهيئة إذا التحق بأي عمل آخر.

تقديم بيان إلى الهيئة

ووفقًا للمادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنصُّ على التزام المُؤمّن عليه حال التحاقه بأي عملٍ، وكانت له مدة اشتراك سابقة أو كان مستحقًا لمعاش آخر من الهيئة أو من أي جهة أخرى غير النقابات، بأن يُقدم بيانًا إلى الهيئة بذلك وفقًا للنموذج رقم 4 المرافق.

إعانة شهرية في حالة الفقد

كما يحق للأشخاص المُستحقين لصرف إعانة شهرية في حال فقد المُؤمّن عليه، باعتباره تُوفّي، وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف الإعانة، اعتبارًا من الشهر الأول الذي فُقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكمًا.

كما تُقدر الإعانة إذا كان فقد المُؤمن عليه أثناء تأدية عمله، بما يُعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل، والمعاش المُقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.