عقوبة الحصول على أموال التأمينات بغير وجه حق.. غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عقوبات للأشخاص الذين يقومون بالاستيلاء على أموال تابعة للهيئة بغير وجه حق، وذلك وفقًا لمواد القانون.

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه

ووفقًا لنص المادة 166 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.

عقوبة منع البيانات

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل مـن منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وتضاعف العقوبة في حالة العود.