«التأمينات» تلزم أصحاب الأعمال بتقديم بيانات العاملين إلكترونيا

ألزمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال بتقديم بيانات العاملين وأجورهم التأمينية، إلكترونيا، تزامنا مع خطة التحول الرقمي.

تقديم البيانات والاستمارات إلكترونيًا

واشتراطت الهيئة على صاحب العمل إعداد استمارة بيانات العاملين بالتوقيع الإلكتروني، وفقًا للمادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

ويلتزم صاحب العمل المنشأ لديه جهاز تأمین اجتماعي بالاحتفاظ بملف التأمين للمؤمن عليه، على أن يجرى موافاة الهيئة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية:

1- عند طلبه بمعرفة الهيئة.

2- تصفية المنشأة أو إدماجها في منشأة أخرى.

وتلتزم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها، وأي مستندات أخرى ترى الهيئة حفظها إلكترونيًا بالأرشيف الإلكتروني، على أن يتضمن الوصف الأرشيفي تحديدًا لمن قام بالحفظ، ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكتروني في صرف جميع الحقوق التأمينية.

وعلى الهيئة إنشاء ملف إلكتروني لكل مؤمن عليه يتضمن كل البيانات والمعلومات الخاصة به والتي يتضمنها ملف التأمين الاجتماعي المشار إليه، على أن تحدث بصورة دورية منتظمة.