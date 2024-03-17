«التأمينات» توضح الأوراق المطلوبة من الموظف بعد انتهاء مدة خدمته

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الأوراق يجب على الموظف في القطاع الحكومي أو الخاص استيفائها عند انتهاء مدة الخدمة الخاصة به.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق التي يحتاجها المؤمن عليه عند انتهاء مدة الخدمة، فهي كما يلي.

1- صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمي منه.

2- الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الاشتراك بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وفق نموذج الاستمارة رقم 6 المرافق.

3- أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها أو ملخص معتمد الشهادة الوفاة أو شهادة تقدير العجز.

4- قرار اللجنة المشار إليها بالمادة 21 من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.

5- النموذج الخاص بإضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل في بعض المحافظات وفق النموذج رقم 1 المرفق.

6- المستند الذي يثبت انتهاء النشاط كصورة من شطب السجل التجاري أو خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بتاريخ إنهاء النشاط أو أي مستند آخر يكون قاطع الدلالة في إثبات ذلك.

7- صورة من جواز السفر الذي يثبت العودة للوطن.

8- صورة من بطاقة الرقم القومي تثبت تغيير المهنة، أو أي مستند آخر يكون قاطع الدلالة في إثبات ذلك.

9- صورة من شهادة الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة التي تفيد إنتهاء حالة الملكية أو الحيازة

10- صورة من المستند الذي يثبت زوال الصفة أو الوضع الموجب للخضوع لأحكام القانون.

11- خطاب مأمورية الضرائب العقارية المختصة بالقيمة الإيجارية السنوية للعقار المتحدة أساسا لربط الضريبة بحسب الأحوال.