«الرعاية الصحية»: نظام الهيئة يضم أكثر من 5 ملايين ملف طبي إلكتروني موحد

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن أن الهيئة تمتلك نظامًا صحيًا إلكترونيًا شاملاً يتيح التكامل في دائرة الرعاية الصحية للمرضى، بدءًا من الحجز الإلكتروني وصولاً إلى الخدمات المقدمة في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والإحالة إلى المستشفيات، بالإضافة إلى التغذية الراجعة لكل البيانات المتعلقة بالخدمات التي جرى تقديمها في المستشفيات إلى الملف الصحي الإلكتروني للمرضى في المراكز والوحدات.

جاء ذلك خلال استضافة المؤتمر والمعرض العالمي «HIMSS 2024»، للدكتور أحمد السبكي، كمتحدث رئيسي في جلسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤتمر، والذي يعتبر أكبر مؤتمر عالمي في تكنولوجيا الرعاية الصحية على مستوى العالم.

نظام الترميز Itchi المعترف بها من منظمة الصحة العالمية

وأضاف السبكي أن النظام الصحي الإلكتروني لهيئة الرعاية الصحية يحتوي حاليًا على أكثر من 5 ملايين ملف طبي إلكتروني موحد، وأكثر من 63 مليون خدمة مكودة مسجلة طبقًا لنظام الترميز Itchi المعترف بها من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 22 مليون خدمة مكودة طبقًا للنظام الدولي لتصنيف الأمراض والمشاكل الصحية ICD11، والتي تم تسجيلها في قواعد البيانات التابعة للهيئة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه جرى إصدار أكثر من 20 مليون وصفة طبية إلكترونية للمرضى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما أشار إلى إتمام أكثر من 2,5 مليون عملية إحالة إلكترونية بين الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات مسجلة على قواعد البيانات في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية المؤمنة المستضافة بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

وأعلن السبكي استخدام أحدث أنظمة إدارة المعلومات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مثل نظام إدارة المعلومات الإكلينيكية HIS والمعامل الإلكترونية الموحدة LIS والأرشفة الإلكترونية للأشعة PACS، مؤكدا الانتهاء من ميكنة الخدمات في مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية بنسبة 100%، وأنه تم الانتهاء من آخر مرحلة في ميكنة المستشفيات بإضافة برنامج ميكنة أقسام الغسيل الكُلوي بالكامل.

أحدث أنظمة الترميز الدولية

وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي أول هيئة تستخدم أحدث أنظمة الترميز الدولية ICD11 على مستوى الوطن العربي وأفريقيا بشهادة منظمة الصحة العالمية، كما حصدت الهيئة الجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي.