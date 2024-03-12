«الرعاية الصحية»: مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» تستهدف 105 آلاف منتفع

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تفاصيل مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة»، والتي انطلقت لعام 2024 بالمحافظات الست للمرحلة الأولى للتغطية الصحية الشاملة وتشمل محافظات «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان» وتستمر طوال شهر رمضان المبارك.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية في بيانها، إلى أنَّ مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة»، انطلقت للعام الثالث على التوالي بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مستهدفة أكثر من 105 آلاف منتفع بالمحافظات الست لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأولى بالرعاية من كبار السن، وذوي الهمم، وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.

مضاعفات الأمراض أو الوقاية منها

وتابعت الهيئة: نهدف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات السالف ذكرها بمنازلهم طوال شهر رمضان المبارك، تجنبًا للإصابة بمضاعفات الأمراض أو الوقاية منها، وذلك اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض والحد من مضاعفاتها لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وأضافت أنَّه يتمّ تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأمراض ومضاعفاتها والتعامل معها، وتشمل الفرق المتحركة 35 فريقا طبيا يغطي جميع مناحي محافظة بورسعيد، و54 فريقا طبيا بمحافظة الأقصر، و45 فريقا طبيا بالإسماعيلية، و24 فريقا طبيا بمحافظة جنوب سيناء، و72 فريقا طبيا بأسوان، و26 فريقا طبيا بمحافظة السويس، وذلك بإجمالي 256 فريقا طبيا متحركا تجوب محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أهمية إطلاق المبادرة، مؤكّدًا أنَّ المبادرة ترتكز على الفرق المتحركة والسيارات المتنقلة لتحقيق مستهدفات المبادرة.

ولفت إلى أنَّ المصابون بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية، لذا فإن مبادرة «رمضان صحة لكل العيلة» ترتكز في المقام الأول على متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في المنزل بما يوفر للمريض عناية فائقة الجودة، كما يضمن الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض ويضمن التعامل السريع معها والحد من مضاعفاتها .

تقديم التوعية والتثقيف الصحي

وتابع: تهدف المبادرة أيضًا إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحي جنبًا إلى جنب مع إجراء الفحوص الطبية الدورية وتسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم، وذلك من خلال عقد حملات توعوية وتوزيع كتيبات ومواد تثقيفية للمرضى وذويهم لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي حول الإرشادات الصحية السليمة للتعايش مع الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو الحد من مضاعفاتها طوال الشهر المبارك، فيما يتم تقديم الاستشارات الطبية وكذلك التغذوية للمرضى بما يتماشى مع احتياجاتهم وحالتهم الصحية.

وأشار إلى أنَّ المبادرة تقدم خدمات الفحص الطبي الدوري للمرضى، كما يتولى الفريق الطبي بتعليم وتدريب ذوي المرضى على طرق إعطاء الأنسولين لذويهم، وأيضًا تثقيفهم عن أعراض ارتفاع وانخفاض الضغط أو السكري في الدم.