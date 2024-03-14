«الرعاية الصحية» ترصد خدمات مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة».. الأدوية بالمجان

نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، انفوجراف، أوضحت من خلاله الخدمات التي تتيحها مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» في المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان».

رمضان بصحة لكل العيلة

وتستمر مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة لنهاية شهر رمضان، إذ تقدم خدمات المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال فرق طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لها مدربة على أعلى مستوى، تجوب كل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

منتفعي التأمين الصحي الشامل

وتشمل خدمات المبادرة تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل في منازلهم «بالمجان»، فضلًا عن تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والاخصائيين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وإحالة الحالات المرضية إلى المستويات الأعلى في الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة حال الاحتياج إليها، إضافة إلى توفير عيادات متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة الفحص المختلفة لتقديم خدمات المبادرة في محافظات إقليمي القناة والصعيد.

كما تشمل خدمات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل في وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية مجانًا طوال شهر رمضان المبارك، وكذلك إطلاق حملات توعوية وتوزيع كتيبات وفلايرز ومواد توعوية لتعزيز الوعي حول الإرشادات الصحية السليمة والأمراض المزمنة وكيفية الوقاية من الإصابة بها أو الحد من مضاعفاتها.

وأشار الانفوجراف أيضًا، إلى مد مواعيد تقديم الخدمات في العيادات المسائية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة حتى التاسعة مساءً والمستشفيات حتى العاشرة مساءً، وذلك بكل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المبادرة أكثر من 100 ألف مواطن بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس»، وتشمل الفئات الثلاث المستهدفة من المبادرة «مرضى السكري، مرضى الضغط، مرضى السكري والضغط معًا».