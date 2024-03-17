يهاجم أجهزة الكمبيوتر ويشفر الملفات.. ماذا تعرف عن فيروس الفدية؟

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «اللمبة»، تقديم أحمد منير عبر «تليفزيون الوطن»، ما يُعرف باسم «فيروس الفدية»، حيث تساءل «منير» في بداية الحلقة قائلًا «تعرف ايه عن فيروس الفدية؟، عمرك سمعت عنه قبل كده؟، هل حصل ليك أنك تعرضت لفيروس الفدية؟، طب عارف ايه أصعب الفيروسات؟».

عصابات منظمة تعملتحت مظلة فيروس الفدية

وأضاف قائلًا «طب عارف أنه من أصعب الفيروسات اللي ممكن يتعرض لها أي جهاز كمبيوتر؟، سواء شخصي أو حتى مؤسسة، تصدق أنه ممكن يتسبب في وفاة ناس؟، طب تعرف أن فيه عصابات منظمة شغالة فقط فى هذا الموضوع وبتحقق من وراه مكاسب بمليارات الدولارات؟».

وتابع: «فيروس الفدية هو عبارة عن فيروس بيشفر الملفات على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، وأحيانا بيأخذ نسخة من هذه الملفات، الحكاية أن المهاجم أو الهاكر بيفتح ملف أو رابط معين به هذا الفيروس، بيرسلها عبر الماسنجر أو في رسالة وتقوم بفتح تلك الرسالة».

الحصول على نقود مقابل فك الملفات المشفرة على جهازك

وأكمل: «بعدها يقوم بتشفير الملفات على جهازك، وبعدها يقوم بإرسال رسائل لك ويطلب منك فلوس مقابل فك شفرة الملفات عشان كده اسمه فيروس الفدية».