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أستاذ مناعة يحذّر من حقنة البرد: لا تأثير لها على الفيروسات

كتب:

منتصر سليمان
09:20 ص | الأحد 18 فبراير 2024
حقنة - صورة أرشيفية

حقنة - صورة أرشيفية

حذّر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، من تناول حقنة البرد، مؤكدًا أنّها لا تأثير لها على الفيروسات المسببة للبرد أو الإنفلونزا.

وأوضح عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ حقنة البرد عبارة عن مركب من الكورتيزون ومسكن ومضاد حيوي، وهذه المكونات لا علاقة لها بالفيروسات ولا تؤثر على مسارها.

وأشار إلى أنّ بعض الأشخاص قد يشعرون بأعراض تشبه البرد أو الإنفلونزا بسبب الأدوية بما في ذلك مكونات حقنة البرد، مؤكدًا أنّ هذه التركيبة لم يتم اختبارها أو اعتمادها من قبل أي من شركات الأدوية العالمية أو المحلية.

وشدد عقبة على أنّ حقنة البرد هي حل مؤقت لا تأثير له على المرض نفسه، بينما قد يكون لها آثار سلبية خطيرة خاصة على مرضى السكر والضغط، بسبب احتوائها على الكورتيزون الذي قد يرفع مستويات السكر في الدم وضغط الدم.

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بقلم منتصر سليمان