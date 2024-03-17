الكنيسة القبطية تنشر بثا لجنازة رهبان جنوب إفريقيا اليوم

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، صلوات جنازة الرهبان الثلاثة الذين استشهدوا في في مطرانية بجنوب إفريقيا.

ويترأس الأنبا بولس أسقف عام الكرازة في إفريقيا، والأنبا چوزيف، أسقف ناميبيا وتوابعها، والأب إليشع رزق، كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن، صلوات التجنيز، نيابة عن البابا تواضروس الثاني، وتتيح مطرانية جنوب إفريقيا مشاهدة البث المباشر لجنازة رهبان جنوب إفريقيا.

وستعاد الجثامين إلى مصر عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت، منذ أيام، تعرّض ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول، والقديس الأنبا صموئيل المعترف في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم:

- الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا.

- الراهب يسطس آڤا ماركوس.

- الراهب مينا آڤا ماركوس.

ويتابع قداسة البابا تواضروس الثاني لحظةً بلحظة كل التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.