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دراما المتحدة

الكنيسة: إقامة صلاة الجنازة على الرهبان الثلاثة في جنوب إفريقيا غدا

كتب:

مريم شريف
10:54 ص | السبت 16 مارس 2024
القمص تكلا الصموئيلي

القمص تكلا الصموئيلي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إقامة صلاة الجنازة على الرهبان الثلاثة الذين استشهدوا في جنوب إفريقيا، غدا، بمقر مطرانية جنوب إفريقيا.

أوضحت الكنيسة في بيان، أنه من المقرر أن تقام صلوات تجنيز الآباء الرهبان الثلاثة، الراهب القمص تكلا الصموئيلي، الراهب يسطس آڤا ماركوس، الراهب مينا آڤا ماركوس، وذلك في مطرانية جنوب إفريقيا الساعة العاشرة صباح الغد.

وتابعت: «أناب قداسة البابا تواضروس الثاني، صاحبي النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، والأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها، والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن، لحضور صلوات التجنيز».

وأضافت: «سيجري إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون».

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