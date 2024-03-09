أسعار اللحوم اليوم السبت 9-3-2024.. الكبدة بـ340 جنيها

سجلت أسعار اللحوم تراجعًا خلال تعاملات اليوم السبت 9-3-2024، مقارنة بسعرها أمس، إذ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن الطازج نحو 260 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسوق

تراوح سعر كيلو اللحم الضأن اليوم ما بين 400 إلى 480 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 430 إلى 480 جنيهًا.

تراوح سعر اللحم البتلو اليوم بين 380 إلى 450 جنيهًا.

تراوح سعر اللحم الكندوز بين 300 إلى 370 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر اللحم الجملي اليوم بين 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو اللحمة المفرومة العادية بين 340 إلى 370 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكبدة بين 340 إلى 370 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- حقق سعر كيلو اللحم السوداني الطازج نحو 225 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو اللحم السوداني المجمدة نحو 160 جنيهًا.

- حقق سعر اللحم الضاني الطازج نحو 260 جنيهًا للكيلو.

- حقق سعر كيلو اللحم الضاني المجمدة نحو 250 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو اللحم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ الحكومة

- بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي اليوم نحو 180 جنيهًا.

- سجل سعر اللحم الهندي نحو 210 جنيهات للكيلو.

- حقق سعر الريش الضاني بين 380 إلى 420 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي البقري بين 290 إلى 330 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحمة المفرومة الهندي نحو 290 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو اللحم البرازيلي مكعبات نحو 330 جنيهًا.