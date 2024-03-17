كيف حافظت مصر على حجم الغاز الطبيعي المصدر؟.. تقرير حكومي يوضح

كشف تقرير حكومي حديث عن إنجازات استثنائية حققتها مصر في قطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية، شملت معدلات وأرقامًا قياسية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتصدير.

وأكد التقرير القيمة المضافة التي يمثلها التطور في نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، كونه يواكب التطورات التي شهدها القطاع من اكتشافات وتنمية وإنتاج، مشيرا إلى أن مصر حافظت على أحجام الغاز المصدرة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل العديد من العوامل منها:

عوامل حفاظ مصر على أحجام الغازالمصدر

- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، وطرح العديد من المزايدات العالمية، وذلك لأن ترسيم الحدود خلق حالة من الاستقرار في المنطقة ومزيد من التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.

- مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة، وذلك بعد تطوير وتنمية العديد من حقول الغازالطبيعي المصرية في منطقة شرق المتوسط.

- إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط، والتى باتت تؤدي دورًا مهما في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، وقد شكلت تلك المحطات في دمياط والبحيرة نقطة تحول رئيس في تحول قطاع الغاز الطبيعي المصري إلى قوة إقليمية وعالمية في المنطقة، وبمثابة نقطتي ارتكاز وسبق قويتين في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، ما فتح آفاقًا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعي، وتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى.

- تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

عززت مصر من دورها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعي

وأشار التقرير إلى أنه بشكل عام عززت مصر من دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وذلك باعتبارها حلا جاهزا لتلبية جزء مهم من الطلب على الغاز الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك إثر التحديات الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية.

استغلال المقومات التنافسية التي تتمتع بها لتطويع أزمة الطاقة

وسعت القاهرة إلى استغلال المقومات التنافسية التي تتمتع بها لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها وتعزيز التعاون الإقليمي، ما أسفر عن تتويج تلك الجهود بزيادة صادرات الغاز من مصر إلى الأسواق الأوروبية، وذلك عبر محطات الإسالة وتصدير الغاز بما يقارب مرة ونصف خلال عام 2023، في مؤشر قوي على تعزيز مصر لمكانتها الإقليمية في مجال الطاقة كمركز محوري لاستقبال الغاز الطبيعي من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الأسواق الأوروبية.