مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية وتعاون اقتصادي

يزور وفد أوروبي رفيع المستوى مصر، اليوم؛ لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتكمن أهمية الزيارة في أنّها تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة اعتبار مصر شريكا موثوقا به يعتمد عليه الاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون ومواجهة مختلف التحديات المشتركة من بينها التصدي إلى الهجرة غير الشرعية، وهي الاعتبارات التي تزيد من أهمية الزيارة، وتعزز الحاجة إلى زيادة أوجه التنسيق والتعاون المصري الأوروبي.

تأتي زيارة الوفد الأوروبي إلى مصر، اليوم في أعقاب اتفاق مصر والاتحاد الاوروبي على رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في يناير2024، وذلك على هامش مشاركة مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة مشتركة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي وكبار مسئولي المفوضية الاوروبية وجهاز الخدمة الخارجية لاتحاد الأوروبي.

وقد مثل هذا الإعلان تعبيرًا عن نظرة الاتحاد الاوروبي لمصر ونمط التعامل السائد في العلاقات الثنائية، باعبتار مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه الاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة.

استمرار إجراءات الإصالح الإقتصادي في مصر

يحظى الملف الإقتصادي بأهمية كبيرة في إطار التعاون الاستراتيجي المصري الأوربي، ولعل أحد الاعتبارات الرئيسية التي تزيد من أهمية زيارة الوفد الأوروبي إلى مصر، ترتبط بالتوقيت الذي يشهد إجراءات متسارعة من الدولة المصرية لاستكمال مسار الإصالح الاقتصادي، خصوصا في أعقاب الاتفاق على مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، وقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بخصوص رفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس وتحديد سعر الصرف وفقا للآيات السوق، والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، وهي الإجراءات التي زادت من حجم الثقة في الاقتصاد المصري.

اتفاقات اقتصادية مهمة

وترتبط مصر مع الاتحاد الأوروبي بمجموعة من الاتفاقات الاقتصادية المهمة، فمصر ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بعشرات الاتفاقات الاقتصادية، التي تشمل العديد من المجالات التنموية والاقتصادية، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد واحدًا من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وفي ضوء هذه الاعتبارات يمكن القول إن البعد الاقتصادي على المستوى الثنائي سوف يكون على رأس أولويات هذه الزيارة، على قاعدة تعزيز أوجه التعاون، ودعم جهود التنمية المستدامة.