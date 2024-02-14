أردوغان: رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى «التعاون الاستراتيجي»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّنا نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يمتد لما يزيد عن ألف عام.

أضاف "أردوغان"، في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": «نحن نريد الارتقاء بمستوى علاقاتنا إلى المسار الأفضل، ونجد أن الإرادة نفسها موجودة لدى الجانب المصري».

وواصل: «رفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وقد أعربت عن انتظاري لزيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة من أجل عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي».

وتابع: «هذا الاجتماع سوف يكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقتنا الثنائية».