وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في الدورة 219 لليونسكو

توجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمُشاركة في أعمال الدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري.

تعزيز التعاون بين مصر والدول المشاركة

ومن المُقرر أن يُلقي الوزير كلمة مصر بالجلسة الصباحية غدًا الاثنين، فضلاً عن الاستماع لكلمات مُمثلى الدول الأعضاء، حول مُختلف القضايا المُتعلقة بمجالات عمل المُنظمة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة في المجلس التنفيذي لليونسكو وخاصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

يعقد المجلس التنفيذي لمُنظمة اليونسكو كل 6 أشهر، ويضم 58 دولة من إجمالي 193 دولة عضو بمُنظمة اليونسكو، وتحظى جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذي منذ عام 1946 بترشيح وتأييد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية.