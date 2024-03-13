«التعليم العالي»: البعثات الدراسية من عناصر قوة مصر الناعمة في الخارج

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اهتمام الوزارة بملف البعثات الدراسية تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بالانفتاح على العالم الخارجى والاستفادة من الخبرات الأجنبية فى مجال تطوير التعليم العالى، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصرى، لافتاً إلى أن هذا الملف يمثل أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة فى الخارج، ويمثل أيضاً جسراً للتواصل بين الطلاب المصريين والدول الصديقة.

وأوضح «عاشور»، فى بيان أمس، أن خطة الابتعاث التى وضعتها الوزارة تركز على فكر يُحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل والخُطة البحثية الرئيسية للوزارة لخدمة بناء كوادر علمية قادرة على تحقيق طموحات واحتياجات الوطن.

وأعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة عن مشروع (اتحاد المتوسط لصحة الحيوان REMESA)، الذى يتضمن أربع منح دراسية لمدة شهر واحد لدارسى الدكتوراه A، أو ما بعد الدكتوراه، فيما أوضح المكتب الثقافى بروما أن المنح ممولة بالكامل من مقاطعة صقلية، جنوب إيطاليا، وآخر موعد للتقدم فى 14 أبريل 2024.