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دراما المتحدة

ميناء سفاجا يستقبل سفينة مُحملة بـ30 ألف طن ألومنيوم من الهند 

كتب:

كريم روماني
11:39 ص | الأحد 17 مارس 2024
جانب من تداول السفن- صورة أرشيفية

جانب من تداول السفن- صورة أرشيفية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وجرى تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و927 شاحنة و209 سيارات، وشملت حركة الواردات 32 ألف طن بضائع، 473 شاحنة و112 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، 454 شاحنة و97 سيارة.

30 ألف طن ألمونيوم

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «DINNUR C» وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، والسفينة دليلة بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية 2 ودليلة.

تداول 2300 طن بضائع

كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و328 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، أور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1108 راكب بموانيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.