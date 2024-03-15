طبيعة وقيمة البضائع المفرج عنها من المواني.. 230 مليار جنيه للسلع الاستراتيجية

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، طبيعة وقيمة البضائع التي أعلنت الحكومة الإفراج عنها من المواني، موضحا أن الهدف الأساسي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد، وهي «الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة» والقطاعات التي من شأنها أن تخلق فرص عمل حقيقة، وتدبير العملة الصعبة.

طبيعة وقيمة البضائع

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، طبيعة وقيمة البضائع التي أعلنت الحكومة الإفراج عنها من المواني، وهي كالآتي:

- الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج

- 12 مليار دولار، قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول يناير حتى أول مارس 2023

- 464.03 مليار دولار، القيمة النهائية لمستلزمات الإنتاج المفرج عنها خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024

- المنتجات تامة الصناع والسلع الاستهلاكية تأتي في ذيل قائمة أولويات توفير العملة الأجنبية

- 230.9 مليار دولار، القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية المفرج عنها خلال يناير حتى مارس 2024

- هذه القيمة النهائي لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب

أبرز المعلومات عن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

- نظام جمركي جديد في مصر ولكن ليس بجديد عالميا

- بدأ التشغيل الالزامي به على المشحونات البحرية في أول أكتوبر 2021

- يهدف لخدمة حركة التجارة الدولية

- تعزيز الصادرات المصرية وحماية المواطن من البضائع مجهولة

- جعل الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليس أماكن لتخزينها

- استخدام البيانات والمستندات الإلكترونية بدلا من الورقية

- تقليل زمن الإفراج وكذلك تقليل تكلفة الإفراج عن البضائع