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دراما المتحدة

القبض على 3 طلاب بتهمة إلقاء ألعاب نارية داخل شقة في القطامية

كتب:

محمد بركات
12:03 م | الأحد 17 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمجموعة من الصبية يلقون الألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية مرتكبي الواقعة 3 طلبة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وأرشدوا عن مصدر شرائهم للألعاب النارية من إحدى السيدات، تم ضبطها، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات