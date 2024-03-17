شعوب البحر.. علاقات تاريخية وشراكة قوية تربط بين مصر وإيطاليا

تستضيف القاهرة اليوم قمة مصرية أوروبية تهدف إلى رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة.

يعقد الاجتماع بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء رئيسة مفوضية الاتحاد، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، تعود جذور العلاقات بين مصر وإيطاليا للفترات التاريخية المعروفة باسم «شعوب البحر»، إذ كانت هذه الشعوب تعتمد بشكل كبير على البحر في حياتها، تطورت العلاقات بين البلدين منذ دخول مصر ضمن نطاق الدولة الرومانية.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا

ولم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا بأي أزمات أو اختلافات في وجهات النظر بشأن بعض القضايا.

وصرح الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا إلى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بقيمة 6 مليارات دولار خلال عام 2021، مما يمثل زيادة قدرها 14.1%.

وزادت قيمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 18.2%، حيث بلغت 3.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ2.9 مليار دولار خلال عام 2021.

وعن قيمة قيمة واردات مصر من إيطاليا زادت بنسبة 10.4%، حيث وصلت إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار خلال عام 2021.

وتُعتبر إيطاليا واحدة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي مليار و707 ملايين يورو في أبريل 2022، وتمتد هذه الاستثمارات على أكثر من 1233 مشروع في مختلف القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الخدمات، الإنشاءات، تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية.

مجموعات السلع التي تصدرها وتستوردها مصر

ومن أهم السلع التي صدرتها مصر إلى إيطاليا خلال عام 2022:

- صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6 مليار دولار.

- صادرات لدائن.

- صادرات المنيوم.

- صادرات أسمدة.

- صادرات نحاس.

ومن هم مجموعات السلع التي استوردتها مصر من إيطاليا خلال عام 2022:

- واردات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 943.3 مليون دولار.

- واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية.

- واردات مصنوعات من حديد أو صلب.

- واردات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

- واردات منتجات الصيدلة.

وفي 26 ديسمبر 2023، صرح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن زيادة قدرها 44.7% في حجم التجارة بين مصر وإيطاليا.

وفي 24 يوليو 2023، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم التبادل التجاري الزراعي بين مصر وإيطاليا وصل إلى 207 مليون دولار، وأعربت مصر عن رغبتها في مضاعفة هذا الرقم عدة مرات، بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة في البلدين، مع النظر إلى فكرة جعل إيطاليا مركزًا لتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى دول أوروبا.