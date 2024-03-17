49 عاما من التعاون.. أبرز الإنجازات في العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا

تستضيف القاهرة اليوم قمة مصرية أوروبية تاريخية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق تقدم كبير في التعاون والتنسيق بين الطرفين، بهدف تحقيق المصالح المشتركة.

العلاقات بين مصر والنمسا

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات تشهد العلاقات الحالية بين قيادتي مصر والنمسا تطورًا كبيرًا بالتعاون المثمر والاتصالات المتبادلة، ويتقارب المصالح والرؤى المشتركة للبلدين في العديد من القضايا الدولية، ما يسهم بشكل كبير في تميز العلاقات المصرية النمساوية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق الوثيق في المحافل الدولية، بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين.

ويعود تاريخ التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والنمسا إلى عام 1975، ما يعكس بداية التعاون الاقتصادي بين البلدين، فبعد انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي جرى توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في عام 1996.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا

وجرت دورتان للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وأدت إلى توقيع بروتوكول يتضمن نتائج الاتفاقات بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الاقتصادية والفنية وتعزيز أوجه التعاون المستقبلي.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة النمساوية فيينا في عام 2018 للمشاركة في المنتدى الأوروبي الإفريقي، وقد أضفت تلك الزيارة زخمًا كبيرًا للعلاقات الثنائية، وكانت أول زيارة للرئيس السيسي إلى النمسا منذ توليه الحكم، وأول زيارة رئاسية بين القاهرة وفيينا منذ أكثر من 11 عامًا، ويربط بينهم تاريخ من العلاقات الاقتصادية المتميزة.

صادرات مصر إلى النمسا

وتشمل الصادرات المصرية إلى النمسا الخضروات والفواكه، بما في ذلك الفاصوليا والبصل، والفراولة والعنب، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية والتوابل، والأسمدة سواء كانت خامة أو مصنعة.

وتشمل الواردات المصرية من النمسا الورق المقوي، وآلات ومعدات نقل، ومنتجات صيدلانية وطبية، وحديد صلب (فولاذ)، ومنتجات معدنية غير فلزية، وأدوات مصنعة متنوعة، وخضروات وفواكه، وأعلاف للحيوانات.

وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا حوالي 309 مليون دولار أمريكي.

وتبلغ قيمة الاستثمارات النمساوية في مصر حوالي 27 مليون دولار أمريكي، من خلال 173 شركة تعمل في مختلف القطاعات مثل الصناعات الكيماوية، والنقل، والهندسة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والأدوية.

وفي 19 يناير 2022، تتضمن الصادرات النمساوية إلى مصر بشكل رئيسي المعدات والأجهزة والآلات والأغذية، بالإضافة إلى المشاركة في بناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية.