طالب مصري يحصل على أول شهادة في «الميكاترونكس» على مستوى إيطاليا

استقبل بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، بمقر السفارة في روما الشاب المصري مارك جرجس، ابن محافظة المنيا والذي تفوق بجدارة على مستوى دولة إيطاليا في مجال علوم الميكاترونكس بحصوله على مدار 5 سنوات متتالية على مُعدل قياسي 100%، مدة دراسة المنحة الدراسية المقدمة له من مؤسسة مصر الخير.

الطالب مارك جرجس الأول في إيطاليا بهذا المجال

أوضح «راضي»، أنه بذلك يكون الطالب مارك جرجس هو الوحيد والأول في إيطاليا في هذا المجال العلمي الحديث الذي يعتبر مستقبل كل الصناعات خاصة الإلكترونيات والأنظمة الذكية وهندسة الطاقة والبرمجيات، كما صمم مارك جرجس المحطة اللوجستية لمرفق سكك حديد قطار إيطاليا للحاويات والبضائع وميكنتها ورقمنتها بالكامل.

مصر بها كنوز من المواهب والنوابغ البشرية

أضاف بسام راضي أنّ مارك جرجس نموذج للشباب المصري النابغ الذين يمثلون ذخيرة الوطن، معتبرًا أنّ هؤلاء من أبناء مصر هم الثروة الحقيقية وخزائن الأرض التي لا تنضب وقاطرة المستقبل، مضيفًا أنّ مصر بها كنوز من المواهب والنوابغ البشرية والأمر يتوقف على اكتشافهم وصقل مواهبهم

وكرّم السفير بسام راضي الشاب مارك جرجس، وقدّم له شهادة تقدير باسم السفارة، مؤكدًا دعم السفارة الكامل له في أي شيء يحتاجه من أي نوع.