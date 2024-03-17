استخراج 7500 بطاقة لمواطنين ضمن قوافل للأحوال المدنية بالمحافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء»، حيث أسفرت القوافل عن استخراج 7494 بطاقة رقم قومي، و20701 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارا من يوم 16-3-2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث جرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 805 بطاقة رقم قومي و125 مصدرا مميكنا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لـ21 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وأوفد القطاع مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على عدد من النوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ153 مواطنا ومواطنة، إضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ150 مواطنا ومواطنة.