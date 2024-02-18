«الأحوال المدنية»: إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا في عدّة محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء».

وأسفرت جهود القوافل عن استخراج 10 آلاف و987 بطاقة رقم قومي، و29 ألفا و570 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المشار إليها اعتبارا من يوم 17-2-2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن وجودها على أرقام القطاع المختصرة «15340» لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – «15341» لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.

وأسفرت عن استخراج وتوصيل 673 بطاقة رقم قومي و141 مصدرا مميكنا، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوي الهمم» وإيفاد مأموريات لـ18 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادى الخاصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ437 مواطنا، إضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ338 مواطنا.