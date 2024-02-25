«الأحوال المدنية»: توصيل 436 بطاقة رقم قومي لذوي الهمم إلى منازلهم

أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 11 ألفا و86 بطاقة رقم قومي، وعدد 28 ألفا و198 مصدرا مميكنا.

استمرار عمل القوافل بالمحافظات

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 24 فبراير.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

استخراج وتوصيل 436 بطاقة رقم قومي

وتمكنت القوافل من تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 436 بطاقة رقم قومي، وعدد 90 مصدرا مميكناً.

كما واصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لعدد 23 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادى الخاصة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها، وتسليمها لعدد 279 مواطنا، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 221 مواطنا.