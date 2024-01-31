«الأحوال المدنية» تدفع بـ3 سيارات خدمة فورية لاستخراج البطاقات بالقاهرة والجيزة

قالت وزارة الداخلية إنه استكمالاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة، التي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وفي ضوء استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لسيارات الخدمة الفورية «إكسبريس»، تقرر الدفع بـ3 سيارات لمواقع (داون تاون ومجمع البنوك "بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة") ، (هايبر وان بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة) لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.