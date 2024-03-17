موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 17-3-2023

أعلنت هيئة المساحة العامة المصرية، مواقيت الصلاة في كل مدينة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، عبر إمساكية شهر رمضان المبارك، والتي كشفت موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 17-3-2024.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 17-3-2024

وتقدم «الوطن» موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 17-3-2024، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواقيت الصلاة خلال أيام شهر رمضان الجاري، والذي يحين موعده الساعة 6:05 مساء، وتقام الصلاة بعد دقيقتين الساعة 6:07 مساء.

ويتقدم موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 17-3-2024 عن موعد يوم أمس بحوالي دقيقة تقريبا، إذ يتأخر موعد صلاة المغرب بمعدل دقيقة يوميا حتى نهاية الشهر الكريم.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

وبذلك يكون موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم في الساعة 6:07 مساء، لتفتح مساجد الإسكندرية أبوابها لاستقبال المصلين لأداء صلاة مغرب اليوم السابع من شهر رمضان المبارك.