موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024 ومواعيد الإفطار

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024، من المعلومات التي توفرها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات، من أجل مواطنيها والمقيمين بمدنها المختلفة حتى يتثنى للجميع إعداد الإفطار في موعده والاستعداد من أجل صلاة التراويح عقب رفع أذان صلاة العشاء.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024

ويختلف موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024 في كل إمارة، لكن بالنسبة للعاصمة أبوظبي، تأتي مواقيت الصلاة بها كالآتي:

- أذان الفجر في الساعة 5:12 صباحًا

- أذان الظهر في الساعة 12:31 مساءً

- أذان العصر 3:56 مساءً

- أذان المغرب في الساعة 6:33 مساءً

- أذان العشاء في الساعة 8:03 مساءً ثم يليه صلاة التراويح.

مواعيد الإفطار في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024

وحول مواعيد الإفطار ارتباطا بموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024 فهي كالآتي:

- في إمارة دبي يؤذن العصر اليوم الساعة 03:53 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:29 مساءً، ويؤذن العشاء في تمام الساعة 07:59 مساءً، وتليه صلاة التراويح.

- في إمارة الشارقة يؤذن العصر 3:52 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 6:28 مساءً، ويؤذن العشاء الساعة 7:58 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة عجمان يؤذن العصر الساعة 03:52 مساءً ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:28 مساءً، بينما يؤذن العشاء الساعة 7:58 مساءً ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة أم القيوين يؤذن العصر الساعة 03:52 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:28 مساءً، ويؤذن العشاء 07:58 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة رأس الخيمة يؤذن العصر الساعة 03:50 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:26 مساءً، ويؤذن العشاء 07:56 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة الفجيرة يؤذن العصر الساعة 03:49 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:25 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء 07:55 مساءً، ويليه صلاة التراويح.