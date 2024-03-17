موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 17-3-2024 ومواعيد الإفطار، من الأمور التي يرغب المسلمون بالممكلة الأردنية في معرفتها من أجل الاستعداد للإفطار وأداء صلاة الترويح عقبها بفترة قصيرة بعد صلاة العشاء؛ لذلك تتيج وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني كل التوقيتات الرسمية الخاصة بالصلوات الخمس.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 17-3-2024

وحول موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 17-3-2024، يختلف من محافظة لأخرى داخل المملكة الأردنية، لكن بشكل عام تكون كالآتي:

- أذان الفجر في الساعة 5:22 صباحا

- الشروق 6:37 صباحا

- أذان الظهر في الساعة 12:45 مساءً

- أذان العصر 4:11 مساءً

- أذان المغرب في الساعة 6:52 مساءً

- أذان العشاء في الساعة 8:08 مساءً ثم يليه صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الأردن

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 17-3-2024، لن يكون ثابتا طوال شهر رمضان المعظم كونه سيزيد يوميًا ما يقرب من دقيقة إلى دقيقتين حتى يصل إلى الساعة 7:09 في نهاية شهر رمضان، الذي بدأ يوم الثلاثاء 12-3-2024 داخل المملكة، على أن ينتهي في 9 أبريل 2024 ليكون أول أيام عيد الفطر 10 أبريل المقبل، وفقًا للحسابات الفلكية المعلنة بالأردن.

موعد الإفطار اليوم في الأردن اليوم الأحد 17-3-2024

وفيما يتعلق بموعد الإفطار اليوم في الأردن اليوم الأحد 17-3-2024، يُرفع بمحافظة عمان في الساعة 6:52 مساءً، وفي إربد في تمام الساعة 6:52 مساءً وفي الكرك 6:52 مساءً وفي الطفيلة 6:52 مساءً، وفي العقبة 6:52 مساءً.