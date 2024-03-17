رئيس «الرعاية الصحية»: نجحنا في الحصول على الاعتمادات القومية «GAHAR»

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية نجحت في الحصول على الاعتمادات القومية «GAHAR»، وكذلك الاعتماد الدولي JCI لجودة الرعاية الصحية، والاعتمادات الدولية في الصحة الخضراء والرعاية المستدامة GGHH.

وتابع أنه نخطط حاليًا لاعتماد الأنظمة الإلكترونية وتطبيقات الميكنة بالمنشآت التابعة للهيئة، ونستهدف اعتماد 21 مستشفى وعددًا من المراكز الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات لإثبات الجدارات التكنولوجية لمؤسسات الدولة الصحية الحكومية دوليًا، ولبناء نظام تقييم يضمن استدامة تطوير المنظومة التكنولوجية بالهيئة.

وأعرب السبكي عن شكره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وأجهزة الدولة الرقابية لدورهم المحوري وراء ميكنة النظام الصحي المصري الجديد، مؤكدًا دعم القيادة السياسية للميكنة والتحول الرقمي، والذي يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التقدم والتطور في مجالات مختلفة، خاصة في مجال الخدمات الصحية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكفاءة والفاعلية في تقديمها، ويؤدي إلى تعزيز النظم الصحية وتحقيق التوجه نحو مستقبل صحي أفضل وأكثر استدامة.

وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية تتقدم رسميًا للحصول على الاعتماد الدولي لتطبيق الرقمنة وتكنولوجيا الرعاية الصحية المتكاملة في المنشآت التابعة لها من منظمة HIMSS الدولية، وأكد أن هذه الخطوة تأتي بعد اكتمال دورة الميكنة على مستوى الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها، بداية من الرعاية الصحية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة، وحتى الرعاية الثالثية بالمستشفيات، ومؤكدًا أنها خطوة أساسية لوضع النظام الصحي المصري على خريطة الأنظمة الصحية المميكنة دوليًا.

جاء ذلك خلال لقاء السبكي، مع رونان أوكونر، نائب رئيس المنظمة الدولية لتكنولوجيا الرعاية الصحية HIMSS والمدير الإقليمي للمنظمة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وجون راينر، المدير العام لمركز الاعتماد الدولي في المنظمة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي HIMSS 2024، والمنعقد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر مارس الجاري.

وناقش الجانبان، فرص التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة HIMSS الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية الصحة الرقمية وتطبيق التكنولوجيا الصحية لتحسين إدارة المنشآت الصحية وتحقيق أقصى استفادة من البيانات الصحية، كما تم استعراض إنجازات وجهود هيئة الرعاية الصحية في تعزيز التحول الرقمي والميكنة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وجرى تأكّيد أهمية الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز تجربة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء، كما تم التأكيد على أهمية هذا التعاون في تعزيز القدرة على الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية وتحقيق التحول الرقمي المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وأشاد نائب رئيس المنظمة الدولية HIMSS، بجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية معربًا عن سعادته بأنها أول جهة حكومية في مصر تتقدم لتقييم نظامها الإلكتروني للحصول على الاعتماد الدولي HIMSS، واصفًا بأن ذلك خطوة هامة للولوج للمجتمع الدولي للصحة الرقمية.

كما أشار مدير مركز الاعتماد الدولي بمنظمة HIMSS إلى أن الحصول على درجة الاعتماد الدولي يتطلب الوفاء بتحقيق معايير عديدة متعلقة بجودة النظام المعلوماتي، ومدى الالتزام بتطبيقه، وكفاءة أنظمة الربط والبنية المعلوماتية، ومستوى تأمين البيانات وتكامل لوحات مؤشرات الأداء، وشمولية التطبيقات، بما فيها إشراك المريض وقياس مدى رضاءه عن الخدمة إلكترونيًا.