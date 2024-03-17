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«نقل الشيوخ»: مصر تمتلك 18 ميناءً تجاريا على البحرين الأحمر والمتوسط

كتب:

ولاء نعمه الله
01:03 م | الأحد 17 مارس 2024
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أكد اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إنفاق الدولة المصرية أكثر من 2 تريليون جنيه على منظومة النقل، ما يعادل 22% مما أُنفق على كل القطاعات.

تطوير كل القطاعات التنموية

وأشار رئيس لجنة الاسكان إلى أن وزارة النقل بذلت مجهودات كبيرة جدا في شتى المجالات، سواء التدريب أو التاهيل أو التطوير لكل القطاعات، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك 18 ميناءً تجاريا علي البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى مسافة أكثر من 3000 كليومتر، وكل تلك المواني قامت الوزارة بالعمل على تطويرها وتحديثها ورفع كفائتها وزيادة أعماقها ورفع الطاقة الاستيعابية لها حيث أصبحت تستقبل أكبر السفن و الحاويات.

تطوير أسطول النقل التجاري

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، والمُزكى من أكثر من 20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.