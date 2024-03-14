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مجلس الشيوخ يناقش تطوير أسطول النقل البحري الأحد المقبل

كتب:

ولاء نعمه الله
01:56 م | الخميس 14 مارس 2024
مجلس الشيوخ - أرشيفية

مجلس الشيوخ - أرشيفية

يناقش مجلس مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع المقبل، الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

استيضاح سياسة الحكومة 

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب مقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

كما يتضمن جدول الجلسات إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.