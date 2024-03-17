«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يعلن تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية
كتب:
هانى حسن
01:12 م | الأحد 17 مارس 2024
نتنياهو
أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن بأن إسرائيل ستنفذ عملية عسكرية في رفح جنوبي غزة وستجلي المدنيين من مناطق القتال.
وأضاف: «الضغوط الدولية المتزايدة لن تمنعنا من تحقيق أهداف الحرب ضد حماس، وأن تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوبي غزة سيستغرق بضعة أسابيع».
وتابع: «لن نخضع لضغوط المجتمع الدولي بالدفع نحو انتخابات في إسرائيل ووقف الحرب في غزة».