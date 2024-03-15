الفصائل الفلسطينية تسلم الوسطاء مقترحاتها للهدنة.. ومكتب نتنياهو يرد

بالتزامن مع مرور 160 يومًا من عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، لا يزال العالم ينتظر نتائج المفاوضات لعقد صفقة تبادل المحتجزين، والتي تفضي إلى وقف إطلاق النار ونزيف الدم المستمر في القطاع، كشفت حركة حماس أنها قدمت للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق الهدنة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

حماس سلمت تصور لاتفاق التهدئة في غزة

ووفق تقرير قناة القاهرة الاخبارية، أعلنت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء الخطوط العريضة لاتفاق التهدئة في قطاع غزة، وملف تبادل المحتجزين، مؤكدة أن الاتفاق يرتكز على بعض المبادئ الأساسية التي لا يمكن التخلي عنها.

وتضمنت تلك الأسس، تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية لأهالي القطاع بلا تفرقه، وعودة النازحين إلى منازلهم في شمال القطاع، وانسحاب قوات الاحتلال من كافة محاور القطاع.

وأضافت حركة حماس أن التصور الذي قدمته يتضمن رؤيتها لملف تبادل المحتجزين، مشددين على أنها ستظل منحازة لحقوق أهالي قطاع غزة وفلسطين.

كيف رد الجانب الإسرائيلي

وفي نفس السياق، أكدت عدد من وسائل الإعلام العبرية أن دولة الاحتلال تسلمت مقترح حماس، والذي يتضمن قائمة المطالب المتعلقة بالمفاوضات، لكن تباينت ردود الأفعال السياسية في تل أبيب، وفق صحيفة معاريف العبرية.

وكشفت الصحيفة العبرية، عن مصدر اطلع على تفاصيل مطالب حركة حماس –لم تذكر اسمه- قوله إن المطالب معقولة وتمثل تقدم إيجابي يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق، إذ شمل للمرة الأولى أعداد الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم لكل فئة من المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من تنفيذ الهدنة.

لكن مكتب رئيس حكومة الاحتلال قال ردًا على المقترح إن حركة حماس تحاول تحصين نفسها بمطالب لا أساس لها، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة هذه القضية اليوم الجمعة في مجلس الوزراء الحربي، والكابينت السياسي والأمني الموسي غدًا.