محافظ بني سويف: الأزهر الشريف أحد جناحي الأمة المصرية وصمام الأمان مع الكنيسة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، دور ومكانة الأزهر الشريف تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في ترسيخ ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الدور غير قاصر على الداخل المصري، وإنما يمتد عالميا على مستوى الدول العربية والشعوب الإسلامية، باعتباره منارة علمية ودعوية وصرح ورمز للأمة العربية والإسلامية، مؤكدا اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور الأزهر الشريف في مختلف المجالات.

الذكرى 1084 لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

كما تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأبناء وعلماء وقيادات وخريجي مؤسسة الأزهر الشريف، بالذكرى السنوية لتأسيس الجامع الأزهر، مؤكدا أن الأزهر كان ولا يزال أحد جناحي الأمة المصرية وصمام الأمان مع الكنيسة المصرية، واللذان يمثلان قوة مصر الناعمة ذات التأثير الكبير على المستوى الداخلي والدولي والإقليمي.

تاريخ إنشاء الأزهر الشريف

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفالية التي أقامتها المنطقة الأزهرية ببني سويف بقاعة نادي الإدارة المحلية، ضمن فعاليات احتفال مشيخة الأزهر الشريف بالذكرى 84 بعد الـ1000 على إنشاء الجامع الأزهر، منذ تأسيسيه في 7 رمضان 361 هجريا / 972 ميلاديا.

بدأت الحفل بالسلام الجمهوري، ثم الاستماع لبضع آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، أشار خلالها إلى الدور التاريخي والوطني للأزهر الشريف باعتباره حصن الإسلام وقلعة العروبة والحارس الأمين على الثقافة الإسلامية ومنبر الريادة الوطنية وضمير الأمة والمؤسسة الحاضرة في كل قضايا الأمة.

دور ومكانة الأزهر الشريف

وأشار إلى أن دور ومكانة وتاريخ الأزهر أكبر من معطيات الكلام، وهو حامل مشاعل الهدى ومصابيح الهداية، والذي لم يقتصر دوره وتأثيره على الداخل المصري فقط بل يفتح أبوابه أمام أبناء كافة دول العالم الإسلامي، لينهلوا من روافده ومكوناته المتنوعة التي تشع نورا وهداية.