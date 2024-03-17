مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تضخ 2.34 مليار جنيه لدعم مشروعات السيدات

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن تحقيق معدلات نمو قوية في مؤشرات الأداء خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، وذلك دعمًا لجهود الدولة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

التوسع في إتاحة التمويلات

وسجلت المؤسسة، نموًا بنسبة 21% في حجم التمويلات المنصرفة خلال عام 2023، حيث ضخت تمويلات لصالح عميلاتها بقيمة بلغت نحو 2.341 مليار جنيه، مقابل نحو 1.94 مليار جنيه خلال عام 2022.

وأظهرت مؤشرات أداء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قفزة في محفظة التمويلات القائمة بنسبة 22% لتسجل نحو 1.311 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع نحو 1.076 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، تأكيدًا لحرصها على التوسع في إتاحة التمويلات لتعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي.

وأعربت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها باستمرار المؤسسة في الحفاظ على تحقيق أداءً قويًا ومؤشرات أداء إيجابية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدناها على مدار الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة والصدمات الخارجية.

أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل المستدامة، منوهة باستمرار المؤسسة في التوسع بإتاحة التمويلات بهدف الوصول إلى كل السيدات صاحبات المشروعات لتمكينهن من توسيع أنشطتهن، خلال الفترة المقبلة، عبر حزمة من البرامج التمويلية التي تتضمن «التمويل الجماعي والتمويل الفردي، وتمويل فرصة، وتمويل الأسرة، والتمويل الذهبي»، إضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.

تقديم خدمات المؤسسة على نطاق أوسع

من جانبه، أشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى وصول محفظة التمويلات التراكمية إلي أكثر من 10.5 مليار جنيه علي مدار نحو 25 عامًا، لصالح 2.2 مليون سيدة، لافتًا إلى أن عدد فروع المؤسسة وصل لـ 112 فرعًا في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 3 فروع متنقلة فريدة من نوعها لتقديم خدمات المؤسسة على نطاق أوسع والوصول إلى مختلف شرائح العميلات.

وأضاف جمعة، أنّ مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر أصدرت 7593 كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال عام 2023، ليصل بذلك إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى نحو 125.154 ألف كارت بنهاية 2023، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي.

وفي إطار الحرص على دعم خطة الدولة للتحول الرقمي، تتيح مؤسسة التضامن لعميلاتها سداد الأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكترونيPOS ، وذلك بالتعاون مع شركات «فوري وOPay ومصاري وكاش كول وبيي وشركة وقتي»، إذ سجلت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط 99% بنهاية ديسمبر 2023.