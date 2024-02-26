وزارة التضامن تعلن الفائزين بقيمة 1000 جنيه في معرض ديارنا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الفائزين بالسحب الأول بقسيمة مشتريات بقيمة 1000 جنيه من داخل معرض «ديارنا»، موضحة أنه يمكن لرواد المعرض الحصول على القيمة من من خلال السحب اليومي داخل المعرض يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساءً في كايروفيستيفال سيتي مول في التجمع الخامس.

معروضات مختلفة ومتنوعة

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، عددا من الصور للفائزين، لافتة إلى أن المعرض يشتمل على معروضات مختلفة ومتنوعة لعدد كبير من العارضين من مختلف المحافظات.

كما نشرت الوزارة، مجموعة من الصور للحرفيين: «وشوش عارفينها وبنقابلها كل سنة وبتوحشنا وأيادي مصرية صنعتها الجمال»، مؤكدة أنهم جنود حافظوا على التراث المصري الأصيل بحرفه اليدوية التي يصل عمرها آلاف السنين ويشهد العالم كله بأن الجمال والفن أصله مصري.

معرض ديارنا

يقام معرض ديارنا تحت رعاية بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وكايرو فستيفال سيتي مول والاتحاد الأوروبي، ويضم معروضات 450 من الحرفيين، وسبق وتم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع يضم 800 عامل لصناعة السجاد اليدوي بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والمجلس التصديري للحرف اليدوية ومؤسسة النداء.