مكاتب التموين وبوابة مصر الرقمية تواصل تقديم خدمات المواطنين في رمضان

أعلنت وزارة التموين مواصلة مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وبوابة مصر الرقمية استقبال طلبات المواطنين من الـ9 صباحا حتى الساعة الـ2 ظهرًا، للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان.

استقبال خدمات بطاقات التموين يوميا في المكاتب حتى 2 ظهرا

وتقدم المكاتب خدماتها المختلفة من مقراتها، إذ يجرى تقديم الطلبات باليد، لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل الحصول على خدمات بطاقات التموين، التي بدونها لا تستطيع الأسرة صرف حصتها من رغيف الخبز أو حصتها التموينية.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الخدمات التي تقدمها مكاتب التموين بالمحافظات يوميًا حتى الساعة الـ2 ظهرًا، وجاءت كالتالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.