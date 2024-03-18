أحداث مثيرة وسريعة شهدتها الحلقة 7 من مسلسل مسار إجباري، ما دفع المواطنون إلى الاهتمام والبحث عن موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى.

موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى

ويواصل علي وحسين البحث عن قاتل والدهما بمساعدة خديجة بنت خالة الطالبة حبيبة التي قتلت بسبب اكتشافه بالصدفة مافيا كبيرة لتجارة الأدوية، وضمن أحداث الحلقة يواصل علي الذي يعمل في مكتب المحامي الذي يتولى قضية الدكتور صفوت مصباح المتهم بقتل حبيبة والمحكوم عليه بالإعدام، البحث عن علاقة والده بالدكتور صفوت، في حين يواصل حسين «أحمد داش»، البحث والتحري لكل علاقات والده السابقة حتى يصل إلى طرف الخيط لمعرفة المكان الذي أخفى فيه والده ما يثبت براءة الدكتور صفوت، وتتضح الأحداث يوميا مع موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى.

موعد عرض حلقة الليلة من مسلسل مسار إجباري

وعن موعد عرض حلقة الليلة من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى، فإنها تعرض يوميا الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 11 صباحا، والمسلسل بطولة صابرين وأحمد داش وعصام عمر وبسمة ومحمود البزاوي.