مسار إجباري الحلقة 7.. أحمد داش يرفض اللجوء إلى الشرطة بعد تفتيش منزله

تتواصل أحداث مسلسل مسار إجباري بعد أن رفض أحمد داش «حسين» ابلاغ الشرطة عن تفتيش مجهولين لمنزله، كما أنه يحاول طمأنة والدته نعمات التي طلبت منه معرفة سر الأحداث الغريبة التي يمرون بها منذ وفاة والده حسين البرنس، إلا أنه لا يعترف لها بالحقيقة ويتهرب منها، وخلال أحداث الليلة من مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 ستُكشف المزيد من أسرار البرنس.

مسار إجباري الحلقة 7.. أحمد داش يتهرب من إخبار والدته بالحقيقة

وفي ظل أحداث الحلقة السادسة التي عُرضت مساء أمس على قناة الحياة، اعترف حسين لوالدته أن والده الراحل لم يدفع إيجار الشقة لمدة 6 أشهر، كما أنه ترك لهما الكثير من الديون، لكنها لا تصدقه وتصرّ على وجود سر غامض فيما يحدث، وتصر على إبلاغ الشرطة، لكن حسين يرفض ويطمأنها ويخبرها بأنه قادر على حل المشكلات، لكن ربما ما سيحدث الليلة في مسار إجباري الحلقة 7 قد يكون السبب في تغيير تفكيره تمام.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري تدور أحداثه في 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من رمضان، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم أحمد داش، وعصام عمر، وبسمة، وصابرين، ومي الغيطي، رشدي الشامي، ونورين أبو سعدة، من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.