مسلسل مسار إجباري الحلقة 7.. صدمة صابرين بسبب وصية محمود البزاوي

تتوالى الأحداث في مسلسل مسار إجباري، وتشهد الحلقة السابقة ردود أفعال من أبطال المسلسل، بعد صدمتهم، خاصة صابرين وبسمة اللتان علمتا بوصية زوجهما الراحل محمود البزاوي.

مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة

هل ستنفذ صابرين (إحسان) وبسمة (نعناعة) الوصية التي تركها لهما محمود البزاوي، في أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة، بعدما تضمنت الحلقة السابقة اتحادهما والأولاد، ومسامحته على بيع أملاكه.

مسلسل مسار إجباري

وفي أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة، تمكن مسعد من قتل الممرض الذي قتل عمر البرنس «محمود البزواي»، وهو الذي يمتلك دليل براءة الدكتور صفوت مصباح الذي تم الحكم عليه بالإعدام، وقام مسعد بقتله بعدما علم أن أبناء البرنس، اكتشفوا أن وفاة والدهم لم تكن طبيعية، وكانت بفعل فاعل، لذا رغب في إخفاء الجريمة سريعًا.

مسلسل مسار إجباري، من بطولة صابرين، وبسمة، وأحمد داش، ومحمود البزاوي، وعصام عمر.