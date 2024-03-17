أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري، دعت المواطنون إلى البحث عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة على ON E اليوم.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة على ON E اليوم

ومن المقرر أن يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة على ON E اليوم، في تمام الساعة 10:30 مساءً، إذ يكتشف الشقيقان علي وحسن المزيد من الأسرار الذي تركها لهما ولدهما حسن البرنس، خاصة في ظل مواصلة مجهولين مطاردتهم في كل مكان.

موعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري يعرض يوميا على 4 قنوات مختلفة، وهي:

القناة الأولى بالتليفزيون: الساعة 12 بعد منتصف الليل.

- على قناة CBC: الساعة 6:05 مساءً.

- على قناة ON E: الساعة 10:30 مساءً.

- على قناة الحياة: الساعة 11:15 مساءً.

أحداث الحلقة السادسة

في الحلقة السادسة ظهرت وصية البرنس الذي كتبها قبل دخوله المستشفى، ويعترف فيها أمام جميع أفراد أسرته، بحقيقة زوجه من عنايات وإحسان وأن كلا منهم لم يعلموا اى شي عن هذة الزيجات لمدة 20 عاما، وقرأ الوصية ابنه الكبير علي الذي يقوم بدوره عصام عمر، وطلب منهم لم شمل العائلتين.