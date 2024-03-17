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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يستقبل المستشار النمساوي على هامش القمة المصرية الأوروبية

كتب:

محمد أبو عمرة
02:37 م | الأحد 17 مارس 2024
الرئيس السيسي يستقبل المستشار النمساوي

الرئيس السيسي يستقبل المستشار النمساوي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار النمساوي كارل نيهامر، على هامش القمة المصرية الأوروبية.

وتناول الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب،  كما ناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة،

واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاني منها القطاع، مؤكّدًا أهمية تنفيذ حل الدولتين لضمان استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.