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دراما المتحدة

السيسي: يجب إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.. ووقف إطلاق النار فورا

كتب:

محمد أبو عمرة
02:20 م | الأحد 17 مارس 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والمرتقب توقيعه اليوم.

وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والتي تصل إلى حد المجاعة، من خلال تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

 

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.