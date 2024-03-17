عضو بـ«الشيوخ»: مصر تتحرك على أكثر من مسار لوقف العدوان على غزة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المساعي المصرية لوقف الحرب على غزة والتي تجاوزت الـ5 شهور، قائلا: «مصر تتحرك على أكثر من اتجاه لوقف العدوان ووضع نهاية له، ولم تتحرك دولة مثلها في الأزمة منذ بدايتها وحتى اللحظة».

وقف نزيف الدم في قطاع غزة

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على وقف نزيف الدم في قطاع غزة، والسعي إلى إدخال أكبر حجم من المساعدات، علاوة على العمل بقوة لإيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتراف دولي، والتحذير من اتساع الصراع في المنطقة بسبب ما يحدث في غزة.

وأوضح أن الحرب في غزة تجاوزت المدى، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يتحلى بمسؤليته لوقف إطلاق النار في القطاع، قائلا: «الكارثة في غزة لا تقف عند حدود الحرب ولكن تتخطاها إلى مرحلة إعادة الإعمار وما بعد الحرب، فالأرقام مخيفة جدا وباهظة والاحتلال مارس تدميرا ممنهجا للقطاع على نحو غير مسبوق».

الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب

وأضاف: «على الرغم من الدور الريادي لمصر في الأزمة، فإن مسؤولية الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحرب مسؤولية عربية ودولية مشتركة، وهناك مخاوف حقيقية من تردي الأوضاع أكثر بما يؤدي لتفاقم الأزمة بالمنطقة كلها».