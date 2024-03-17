كلمة «الحشاشين» صارت مرادفا للقتل في اللغات الأجنبية.. ما القصة؟

تحدثت عدد من المصادر عن أصل تسمية «الحشاشين»، تزامنا مع عرض مسلسل «الحشاشين» الذي يعرض حاليا ضمن دراما رمضان، حيث يعد من أبرز الأعمال الدرامية المعروضة هذه الأيام، الذي يتناول قصة طائفة الحشاشين الإسماعيلية بزعامة حسن الصباح وتاريخها الدموي القائم على تنفيذ العديد من جرائم القتل والاغتيالات.

وأضاف الدكتور جودة مبروك أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: فرقة الحشاشين مٌعادية للخلافة العباسية ومٌعادية للخلافة الفاطمية التي انشقت عنها، بل ضد الحكم بصفة عامة.

وقال: «تلتقي هذه الطائفة في دمويتها وطريقة تفكيرها مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث كانت هذه الطائفة تقوم بعمليات اغتيالات وقتل للمسؤولين، بالتالي نظر إلى هؤلاء على أنهم قتلة».

وتابع «مبروك»: هناك عدة أسماء تسمية الحشاشين منها؛ «أساسيين»، أو «عساسون»، «حساسين» نسبة إلى حسن الصباح الذي كان زعيمها أو الحشيشة أيضا أطلقت عليهم بسبب تعاطي مخدر الحشيش.

كيف دخلت كلمة «الحشاشين» للغات الأجنبية

وأشار: «من بين مٌسميات جماعة الحشاشين كلمة الأساسيين، وهي الكلمة العربية التي نقلت إلى اللغات الأجنبية فأصبحت كلمة Assassin بمعنى القاتل، أو الذي يقوم باغتيال يعنى مسمى القاتل في العديد من اللغات الأجنبية، الفرنسية والإنجليزية خصوصا أصلها جماعة الحشاشين أو الأساسيين، واللغات الأجنبية أخذتها عن هذه الطائفة التي بات اسمها مُرادفا لمعنى تنفيذ الاغتيال».

تسميات لفرقة الحشاشين

وذكر: «هناك روايات تروي عن هذه المجموعة حيث كان زعيمها يٌريد إقناعهم بتنفيذ عمليات الاغتيال، فكان يأخذهم من أماكنهم ويجعلهم يتعاطون مٌخدر الحشيش حتى يغيبوا عن الوعي، ثم يضعهم في حديقة، (على اعتبارها الجنة)، وعندما يستيقظون يقنعهم أنهم قد كانوا في الجنة، وإذا ما أراد أن ينقلهم مرة ثانية يجعلهم يتعاطون الحشيش حتى لا يستيقظوا إلا في أماكنهم لأنهم ردوا إلى الدنيا مرة ثانية وهذا كان نوعا من محاولة إقناعهم لممارسة الاغتيالات كأن معه مفاتيح الجنة».