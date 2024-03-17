باحث في شؤون الحركات الإسلامية يشكر «المتحدة» على مسلسل «الحشاشين»

توجه ماهر فرغلى، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بالتحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اختيارها لـ«الحشاشين»، وعرضه في إطار درامي لإظهار حقيقة هذا التنظيم العنيف الذي يتشابه مع عنف جماعة الإخوان الإرهابية في الوقت المعاصر.

«الحشاشين والإخوان» تنظيم سري في الغرف المظلمة

وأضاف «فرغلى»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ تنظيمي «الحشاشين والإخوان» سريان قائمان على البيعة في الغرف المظلمة، ويقومان بعمليات إرهابية تحت مسمى «الجهاد في سبيل الله»، وهناك تشابه حركي بين الجماعتين، فكلتاهما لا تعترف بوجود القوى الموجودة في العالم، ولا تؤمن إلا بمشروع الولاية للإمام الغائب لدى الحشاشين، والإمام والخلافة لحسن البنا مرشد الإخوان، فهناك تشابه أيديولوجي وحركي، كذلك نجد ذلك في عملية التجنيد والاستقطاب، وطرح الأفكار على الأتباع في شكل سري، وقتل من يخرج منهم أو يعرف سرهم ولا يكون معهم».

وأوضح، «فرغلى»، أنّ تسمية الحشاشين ترجع لأنّ شهرتهم كانت «حش الرؤوس»، كذلك يضعون مصلحتهم فوق أي اعتبار، والدليل أنّهم لم يوجهوا أي تحرك للقدس في أثناء الاعتداء عليها، كذلك عقدوا تحالفا مع فرسان المعبد، أشد الكتائب الحربية تطرفاً ضد المسلمين آنذاك، فهم والإخوان يتحالفان مع الشيطان، فكلاهما فكرة متجزأة وبناء عقائد على تصور خاطئ للدين.