بعد جدعنة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم.. اعرف صفات «ولاد البلد»

يحقق الفنان مصطفى شعبان، نجاحا كبيرا بـ مسلسل المعلم، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، ويدور في إطار شعبي اجتماعي، داخل سوق السمك، ويحصد العمل إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد في جميع أنحاء الوطن العربي.

أسباب حب الجمهور لشخصية المعلم

واستطاع مصطفى شعبان، لفت انتباه المشاهدين بسبب طريقته في المسلسل، إذ يشعر الجمهور أنه واحد منهم، ويتكلم بطريقتهم، مما جعلهم يحبون مواقف جدعنته وانتظارها طوال حلقات المسلسل.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية نصائح مصطفى شعبان للجدعنة من خلال أحداث المسلسل كالتالي:

1- عدم ربط الرجولة بالجدعنة.

يحرص مصطفى شعبان في كل مقابلة مع زوج شقيقته، بأن يخبره أنه لا يربط الرجولة بالجدعنة، ورأينا ذلك في الحلقة الرابعة والخامسة والسادسة.

2- حب الوالد ومساعدته في كل الأشياء.

ظهر مصطفى شعبان وهو طفل في الحلقة الأولى من مسلسل المعلم، وتبين حبه الشديد لوالده "عبد العزيز مخيون"، وجمعتهما مواقف كثيرة طيبة وكان حريصا على مساعدته طوال الوقت.

3- حمل مسئولية.

دخل عبد العزيز مخيون السجن بتهمة الاتجار في المخدرات، وكان حينها مصطفى شعبان في سن صغيرة، فقرر أن يذهب إلى سوق السمك والعمل به، حتى يحصل على الأموال لعلاج والدته.

4 - البعد عن المال الحرام.

يقوم دائما مصطفى شعبان، بنصح المقربين له بالبعد عن المال الحرام، والسعي وراء الحلال دائما، حتى وإن جاء بعد تعب ومشقة.

5- مساعدة الشخص المحتاج والوقوف بجانبه.

يقوم مصطفى شعبان بمساعدة والدة أحد أصدقائه، الذي توفي وهو ذاهب إلى أوروبا بحثا عن العمل، وذلك عن طريق إعطائها أموالا كل شهر.

6- صاحب صاحبه.

قام مصطفى شعبان بتسمية نجله على اسم صديقه، الذي توفي، وذلك حتى يتذكره دائما.

7- مراعاة العيش والملح.

دائما مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسل المعلم، يراعي كل الأشخاص، الذي قام بالجلوس معهم، وتناول الطعام والشراب معهم.

8- الوقوف بجانب زوجته في جميع الحالات.

علم مصطفى شعبان، أن زوجته سهر الصايغ لن تستطيع الإنجاب مرة أخرى، بسبب إصابتها بعدة مشاكل في الرحم، ورفض تركها والزواج من فتاة غيرها.

9- عدم ترك الحق.

يبحث مصطفى شعبان منذ الحلقة الثانية، عن الحقيقة التي أدت إلى سجن والده بتهمة المخدرات.

10- الدفاع عن السيدات.

يدافع مصطفى شعبان عن السيدات ففي ضمن أحداث المسلسل يقف بجانب إحدى الفتيات، بعد أن قام أحمد عبد الله محمود بمضايقتها، لإجبارها على الزواج منه.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، العديد من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.