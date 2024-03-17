مواقف الرئيس السيسي بشأن معبر رفح.. لم نغلقه يوماً واحدا

دائما ما أكّدت مصر بشكل رسمي حرصها على فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وأنّها لم تغلقه ولو يوماً واحدًا، وأنّه ما سنحت الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع تقوم مصر بإنفاذها بشكل دائم على مدار 24 ساعة.

مع بداية العدوان على غزة عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، ساهمت مصر بشكل كبير في محاولات تخفيف العبء عن أهالي غزة عبر وصول المساعدات من خلال معبر، لكن وبسبب الحرب والتعنت الإسرائيلي في وصول المساعدات لم تصل بالكميات المطلوبة، فضلا عن منعها بشكل قاطع مع بدء العملية العسكرية منتصف أكتوبر.

الرئيس السيسي: المساعدات تدخل إلى القطاع بأي حجم متى أتيحت الفرصة لذلك

الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد خلال المناسبات واللقاءات المعنية بالحرب على غزة أن مصر لم تغلق يومًا واحدًا معبر رفح الرابط بين مصر وقطاع غزة، وأن المساعدات الإنسانية سواء أكانت مصرية أو أجنبية، تدخل إلى القطاع بأي حجم متى أتيحت الفرصة لذلك، كان آخر تلك المناسبات خلال الاحتفال بيوم الشهيد في التاسع من مارس الحالي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

في أكتوبر وعقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي للعملية العسكرية البرية في غزة، أكّد الرئيسُ السيسي، أن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أنّ القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله وفي هذه الظروف الميدانية القاسية.

السيسي: تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة

كما أشار الرئيس السيسي، خلال كلمته، إلى الاتفاق الذي دار بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة، ووكالة «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة.

في احتفالية «تحيا مصر - استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين» في نوفمبر الماضي أكد الرئيس السيسي أن مصر مستمرة في فتح معبر رفح وأضاف أن مصر قررت باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وكذا استقبال الجرحى والمصابين، وأنه على الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعبر، وقد بلغت المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة وقتها حوالي 12 ألف طن نقلتهم 1300 شاحنة منهم 8400 طن قدمتها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، وبما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات. كذلك خصصت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية.

وفود دولية تتفقد معبر رفح من الجانب المصري

تاكيد الرئيس السيسي على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الآخر كانت متصلة خلال لقاءه مع قادة العالم الذين وفدوا إلى مصر طيلة الحرب على غزة، كذلك في الاتصالات بهم، وإمعانا في ذلك قام العديد من قادة العالم بزيارة معبر رفح البري من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، و وفود الاتحاد الأوروبي من قادة النمسا واسبانيا وبلجيكا، وكذلك وفود الكونجرس الأمريكي، و وفد البرلمان الأوروبي ووفد البرلمان الفرنسي الذي ضم 16 عضوًا ووفد البرلمان السويدي وغيرهم من الوفود الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

على مستوى القنوات الرسمية، أكّدت وزارة الخارجية على لسان الوزير سامح شكري إنَّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفا يسمح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وشدد في أحد اللقاءات الصحفية على أنَّ محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح «غير مقبولة»، مشيراً إلى أنَّ معبر رفح تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل 4 مرات وبالتالي لا يعمل بالشكل الطبيعي.